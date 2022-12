Ο Νουσαΐρ Μαζραουί επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα του Μαρόκου για τον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία μετά τον μικροτραυματισμό του, με τον Ρεγκραγκί να δείχνει πως πιθανότατα «γυρίζει» σε τριάδα στα στόπερ.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα αποφάσισε να ταράξει τα... νερά εν όψει του ημιτελικού του Μαρόκου κόντρα στη Γαλλία (14/12-21:00). Συγκεκριμένα, φαίνεται να επέλεξε να ξεκινήσει την ομάδα του με τριάδα στα στόπερ, με τον Μαζραουί να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό του και τον αμφίβολο Σαΐς που είχε ένα μικρό πρόβλημα στο τελευταίο παιχνίδι να είναι επίσης βασικός.

Η ενδεκάδα του Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Αγκέρ, Σαΐς, Ελ Γιαμίκ, Μαζραουί, Άμραμπατ, Ουναχί, Ζίγιεχ, Εν Νεσιρί, Μπουφάλ

