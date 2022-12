Ο Ριτσάρλισον αποφάσισε να ζωγραφίσει με ανεξίτηλο μελάνι πάνω του την περιπέτειά του στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάνοντας ένα νέο τατουάζ στην πλάτη με τον... εαυτό του και δύο θρύλους της «σελεσάο».

Το «ταξίδι» της Βραζιλίας στο Κατάρ σταμάτησε στα προημιτελικά μετά την ήττα στα πέναλτι από την Κροατία.

Ο Ριτσάρλισον, παίκτης των Spurs, ο οποίος σκόραρε δύο φορές εναντίον της Σερβίας στον εναρκτήριο αγώνα των ομίλων και μία εναντίον της Νότιας Κορέας στην εμφατική νίκη με με 4-1, αποφάσισε να κάνει ένα νέο τατουάζ για να χαράξει για πάντα πάνω του αυτή την εμπειρία. Στο tattoo απεικονίζονται ο Νεϊμάρ, ο Ρονάλντο και ο... ίδιος!

Ο καλλιτέχνης που το επιμελήθηκε είναι δημοφιλής ανάμεσα στα αστέρια της Βραζιλίας που αγωνίζονται στην Premier League, όπως οι Άντονι, Μπρούνο Γκιμαράες και Φάμπιο Βιέρα.

Ο στράικερ της «σελεσάο» έκανε το πρώτο του τατουάζ το 2020 και η... συλλογή του αυξάνεται τα τελευταία τρία χρόνια.

Το «έργο τέχνης» στην πλάτη του αποκάλυψε ο ίδιος σε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Loading... ⏳



Richarlison has got a tattoo of himself, Ronaldo and Neymar on his back 🇧🇷 pic.twitter.com/95XDBkIcsA