Ο Νεϊμάρ μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας με την Κροατία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και ξέσπασε σε κλάματα.

Η Βραζιλία ήταν «αγκαλιά» με την πρόκριση αλλά η «refuse to lose» Κροατία ισοφάρισε στο 117' και εν τέλει προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά τον «σκληρό» αποκλεισμό ο ηγέτης της Σελεσάο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και ξέσπασε σε κλάματα. Στο πλευρό του 30χρονου εξτρέμ έσπευσε ο Ντάνι Άλβες.

NEVER DID I EVER REALISE I WOULD BE THAT HEARTBROKEN BY SEEING NEYMAR CRY#brasil pic.twitter.com/x5QNVL3yrH