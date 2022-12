Ο πρώην Γερμανός διεθνής Μεσούτ Οζίλ στήριξε τον σούπερ σταρ της Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής τα τελευταία 24ωρα.

Με μήνυμά του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, ο Τούρκος μέσος της Μπασάκσεχιρ, Mεσούτ Οζίλ, εξέφρασε τον εκνευρισμό για την στάση των Μέσων Ενημερώσης προς το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο και όλους όσοι τον κριτικάρουν σκληρά τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικά το διαδικτυακό του μήνυμα:

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται αυτή η συνεχής αρνητικότητα από τον Τύπο για τον Κριστιάνο... Τα ΜΜΕ προσπαθούν απλώς να τραβήξουν κλικ και οι ειδικοί που δεν έχουν πια καριέρα θέλουν απλώς να τραβήξουν την προσοχή με το μεγάλο του όνομα και να προσπαθήσουν για να τον κάνω να φαίνεται άσχημος... Γίνεται σύντομα 38 ετών - λοιπόν, ποια είναι η έκπληξη που δεν σκοράρει πια 50 γκολ τη σεζόν; Κάθε ποδοσφαιρόφιλος εκεί έξω θα πρέπει να είναι χαρούμενος που τον έχει δει να παίζει ποδόσφαιρο παγκόσμιας κλάσης για 20 χρόνια Δεν νομίζω ότι κάποιος από τη νέα γενιά θα μπορέσει να ταιριάξει ξανά τους αριθμούς του. Θα είναι για πάντα στη δική του κατηγορία. Όλοι πρέπει να δείξουν περισσότερο σεβασμό σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του αθλητισμού...»

