Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA Αρσέν Βενγκέρ εξήγησε σε συνέντευξή του στην «Equipe» γιατί θα υπάρξουν περισσότερα χειμερινά Μουντιάλ στο μέλλον μετά το ιστορικό τουρνουά του Κατάρ.

Το Μουντιάλ του Κατάρ θα περάσει στην ιστορία ως το πρώτο που διοργανώνεται χειμώνα, στη μέση της σεζόν, και ο Αρσέν Βενγκέρ υποστηρίζει ότι οι φίλαθλοι και οι παίκτες θα πρέπει να το... συνηθίσουν, καθώς καταρτίζονται σχέδια και για μελλοντικά τουρνουά στην «καρδιά» του χειμώνα!

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε προπονητής της Άρσεναλ και νυν επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου της FIFA, είπε στην L’Equipe: «Αν θέλουμε να εκδημοκρατίσουμε το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πάμε σε αφρικανικές χώρες όπου είναι αδύνατο να παίξουμε Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι. Μπορούμε να το δούμε με αυτή την έκδοση στο Κατάρ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο τον χειμώνα. Φυσικά, πολλοί παίκτες δεν είχαν τον συνηθισμένο χρόνο να προετοιμαστούν σωματικά, αλλά τουλάχιστον όλοι προσέγγισαν αυτόν τον αγώνα με πραγματική ψυχική φρεσκάδα, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν. Θυμάμαι ομάδες που ξεκινούσαν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ψυχολογικά κουρασμένες γιατί η περίοδος προετοιμασίας τους είχε πάει άσχημα».

Ο Βενγκέρ είχε προηγουμένως προτείνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πρέπει να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, αλλά τώρα παραδέχεται – αφού δέχτηκε σφοδρή κριτική για αυτήν την πρόταση- ότι μια τόσο ριζική αλλαγή στο διεθνές ημερολόγιο δεν θα λειτουργούσε. «Μου είχαν ζητήσει να το σκεφτώ και σκέφτηκα ότι δεν ήταν κακή ιδέα. Αλλά μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε πλήρη αναθεώρηση του προκριματικού ημερολογίου. Δεν οδεύουμε προς αυτό σήμερα, αλλά μάλλον προς τετραετείς κύκλους που εναλλάσσονται με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών –που γίνεται όλο και πιο σημαντικό– και το Euro».

🎙️ Arsène Wenger: "If we want to democratise football, we will have to go to African countries where it is impossible to play a World Cup in the summer...



