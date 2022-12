Siiiuuuuuu, αποθέωση, γκρίνια, απειλές από τη μία και από την άλλη μια ομάδα γεμάτη λάμψη χωρίς τον Κριστιάνο στο βασικό σχήμα. Τι πραγματικά θέλουν οι Πορτογάλοι;

Για πρώτη φορά σε 31 αγώνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άρχισε αγώνα σε μεγάλη διοργάνωση για την Πορτογαλία. Ο Φερνάντο Σάντος επέλεξε να αφήσει τον CR7, με τα 118 διεθνή του γκολ και τα 32 τρόπαια καριέρας, στον πάγκο για τη φάση των «16» κόντρα στην Ελβετία και, χωρίς αυτόν, η Πορτογαλία ευδοκίμησε.

Ο παίκτης που αντικατέστησε τον Ρονάλντο - ο 21χρονος Γκονσάλο Ράμος - σημείωσε χατ-τρικ, το πρώτο αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οδήγησε την Πορτογαλία σε μια εντυπωσιακή νίκη με 6-1 απέναντι στην Ελβετία. Τι ακολούθησε; Ενας... χαμός από αντιδράσεις. Η Χεορχίνα, η αδελφή του Κριστιάνο, φίλοι του, ζητούσαν από τον ίδιο μέχρι και να αφήσει το Κατάρ, ενώ ο Φερνάντο Σάντος συγκέντρωσε όλα τα πυρά.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός απλά τόνισε πως αυτή η βραδιά έμοιαζε αποφασιστική για την καριέρα των δυο παικτών: από τη μια η ανακάλυψη ενός πιθανού αστέρα και από την άλλη ένα πρόσωπο που τα έχει κερδίσει όλα να παρακολουθεί από τον πάγκο. Τα ερωτήματα αρκετά, οι απαντήσεις καλύτερες...

Γιατί ο Ρονάλντο ήταν στον πάγκο; Ο Σάντος γνωρίζει τον Ρονάλντο από τα 19 του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά ξεκαθάρισε ότι «πραγματικά δεν του άρεσε» η αντίδρασή του στην αλλαγή του εναντίον της Νότιας Κορέας και δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση ότι ο 37χρονος θα αρχίσει εναντίον της Ελβετίας. «Ανακοινώνω την ομάδα μόνο στο γήπεδο, στα αποδυτήρια», είπε ο Σάντος. «Πάντα ήταν έτσι. Διαφορετικά, το θέμα έχει τελειώσει και όλοι είναι διαθέσιμοι».

Την ίδια ώρα μια δημοσκόπηση στην πορτογαλική εφημερίδα A Bola αποκάλυψε ότι το 70% των ερωτηθέντων ήθελε στον πάγκο τον αρχηγό της Πορτογαλίας για τη φάση των «16». Έτσι κι έγινε, με την ανακοίνωση του Ρονάλντο στον πάγκο να προκαλεί μεγάλη απογοήτευση στους χιλιάδες οπαδούς που φορούσαν τη φανέλα του και φώναζαν «siiiuuuuuu», καθώς περπατούσαν από το σταθμό του μετρό προς το στάδιο Lusail. Απογοήτευση που ήταν διάχυτη και στο βλέμμα του Ρονάλντο.

Πέρασε το ζέσταμα περπατώντας σκυθρωπός, λυπημένος με τον εαυτό του από τη στιγμή που συμπεριλήφθηκε λίστα των αναπληρωματικών. Ο Τζον Νιούμαν εκείνη τη στιγμή τραγουδά το "Can you love me again?" και μοιάζει ταιριαστό στη στιγμή, με τον Πορτογάλο να αναρωτιέται αν θα μπορέσει ξανά να κερδισει την αγάπη και τη λατρεία του κόσμου.

Ποιος είναι λοιπόν ο Ράμος; Ο Ράμος δεν είναι ξένος στο να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του. Κορυφαίος σκόρερ στο Euro U19 το 2019, ενώ ένα χρόνο αργότερα έκανε το ντεμπούτο του στην Μπενφίκα, μπαίνοντας στο 85ο λεπτό κόντρα στην Ντεπορτίβο Άβες απέναντι στην οποία σημείωσε δυο γκολ. Εκείνη τη σεζόν σκόραρε αγωνιζόμενος σε όλα τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα, αντανάκλαση της ραγδαίας ανόδου του. Το καλό ξεκίνημα του Ράμος στη σεζόν του 2022 του χάρισε την πρώτη του κλήση στην πρώτη ομάδα για τους αγώνες του Nations League της Πορτογαλίας τον Σεπτέμβριο.

Ο πρώτος σκόρερ στην Primeira Liga της Πορτογαλίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση της Μπενφίκα στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ - σημειώνοντας χατ-τρικ εναντίον της Μίντιλαντ - και στην εντός έδρας πορεία της Μπενφίκα με 13 νίκες σε 13 αγώνες. Μετά το Euro U19, το αγόρι από το Olhao είπε: «Θέλω να κερδίσω κάποιες διοργανώσεις, όπως πρωταθλήματα, Champions League, Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο Ρονάλντο στον πάγκο… ξανά! Χωμένος στο κάθισμα, με σορτς σηκωμένο και πόδια τεντωμένα, χέρια πίσω από το κεφάλι και με την τηλεοπτική κάμερα καρφωμένη πάνω του — αυτός ήταν ο απογοητευμένος Ρονάλντο που βλέπαμε στον πάγκο για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της σεζόν πριν φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, δεν έπρεπε να είναι έτσι για έναν παίκτη που αναζητά νέο σύλλογο. Ένα πανό στο πλήθος έγραφε: «CR7 καλώς ήρθες στο Al Naseer», μια αναφορά στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας Al-Nassr που συνδέθηκε μεταγραφικά με τον Κριστιάνο την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Ρονάλντο συμμετείχε στους πληθωρικούς πανηγυρισμούς της Πορτογαλίας στο γήπεδο μετά το πρώτο και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, έσφιξε τα χέρια των συμπαικτών του και τους είπε μερικές κουβέντες. Οι βασικοί απάντησαν χτυπώντας τον στην πλάτη. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου περιπλανήθηκε στη γραμμή του γηπέδου και έτρεξε κατευθείαν προς τη φυσούνα με το σφύριγμα της λήξης.

Ο «μάγος» Γκονζάλο Ράμος. Με το παρατσούκλι ο μάγος ("O Feiticeiro"), ο Ράμος έδειξε τη μαγεία του στο ντεμπούτο του ως βασικός και μάλιστα με το πρώτο του σουτ. Παρομοιασμένος με τον Τόμας Μίλερ της Μπάγερν Μονάχου για την ευφυΐα των κινήσεών του, ο Ράμος ζωντάνεψε όταν δέχθηκε τη μπάλα στο κουτί. Η έξυπνη κίνησή του μέσα στο χορτάρι του επέτρεψε να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα, εκτελώντας τον Ζόμερ στην κλειστή του γωνία.

Η Αργεντινή, η Βολιβία, η Κολομβία, το Μεξικό, το Περού, η Ισπανία, η Ουρουγουάη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει έναν παίκτη με το επώνυμο Ράμος, αλλά ο Πορτογάλος ήταν ο πρώτος που σημείωσε γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πριν μιλήσουμε για το δεύτερο γκολ του Ράμος, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά του στο δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας. Η κίνηση του Ράμος μέσα στη μεγάλη περιοχή οδήγησε σε κόρνερ και όταν ήρθε η στιγμή της εκτέλεσης, το τρέξιμό του τράβηξε τους αμυντικούς στο δεύτερο δοκάρι, επιτρέποντας στον Πέπε περισσότερο χώρο για να πάρει την κεφαλιά. Βάζω γκολ, αλλά αυτό που πρέπει να δουλέψω είναι το ρεπερτόριό μου», είπε ο Ράμος πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Δεν έπαιζα πάντα ως επιθετικός». Το δεύτερο γκολ ωστόσο που σημείωσε απέναντι στην Ελβετία σαν να αντιβαίνει τα λόγια του. Ήταν τόσο αβίαστο, τόσο αρμονικά εκτελεσμένο προς την εστία του Ζόμερ. Το αναιδές χαμόγελο, το αδιάφορο σήκωμα των ώμων και ο πανηγυρισμός με τα όπλα που καπνίζουν τα είπαν όλα. Πίεση, ποια πίεση;

Ρονάλντο, ο θεατής. Ο Ρονάλντο και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί έκαναν μερικά μικρά σπριντ και διατάσεις στη βουβωνική χώρα όταν ο Ράμος σημείωσε το δεύτερο γκολ του. Το ίδιο έγινε και στο 4-0 του Γκερέιρο, με τον Ράμος να βγάζει την ασίστ. Μετά από 60 λεπτά το πλήθος φώναζε «Ρονάλντο! Ρονάλντο!», στιγμές πριν ο Ράμος ολοκληρώσει το χατ τρικ του. Έμοιαζε σαν μια σημαντική στιγμή. Ένας θρύλος του αθλήματος να παρακολουθεί έναν τύπο 16 χρόνια νεότερο να σημειώνει το πρώτο χατ τρικ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι εκκλήσεις για τον Ρονάλντο να εμφανιστεί ήταν ασέβεια για το ποδόσφαιρο που δημιουργούσε η Πορτογαλία χωρίς αυτόν; Ισως. Αλλά αυτό το πλήθος ήρθε να δει τον ήρωά του, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς ως θεατής, όπως κι εκείνοι. Αξίζει καλύτερα ένας ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τόσα πολλά όσα ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το να γελάει ο κόσμος μαζί του; Ίσως, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Ρονάλντο δεν μπορεί να ελέγχει την εξέλιξη της ιστορίας όλα την ώρα.

«Είναι ο πιο διάσημος παίκτης στον κόσμο», είπε ο Μπρούνο Φερνάντες, ο πρώην συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. «Κανείς δεν είναι πιο διάσημος από τον Κριστιάνο στον αθλητισμό, όχι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να έρχονται να δουν τον Κριστιάνο, δεν βλέπω καμία έκπληξη σε αυτό. Ο Κριστιάνο είναι Κριστιάνο, το όνομά του μιλάει από μόνο του. Είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φωνάζουν το όνομά του, ακόμα κι αν είναι στον πάγκο».

Ο Ρονάλντο στο γήπεδο. Η πιο δυνατή επευφημία της βραδιάς ήρθε όταν ο Ρονάλντο πάτησε στο χορτάρι για να περάσει ως αλλαγή. Ο Πέπε έτρεξε γρήγορα για να του δώσει το περιβραχιόνιο, με τον CR7 να αντικαθιστά τον Φέλιξ στο 73ο λεπτό. Το φάουλ του χτύπησε στο τείχος, ενώ στιγμές αργότερα σημειώσε γκολ από θέση οφσάιντ. Με άλλον έναν αναπληρωματικό, τον Ραφαέλ Λεάο, να εκμεταλλεύεται το κενό από τα αριστερά ο Ρονάλντο έκανε ένα τρέξιμο προς το σημείο του πέναλτι, έλεγξε γύρω του, και στη συνέχεια είδε τον συμπαίκτη του να πλασάρει υπέροχα για το 6-1.

Στη συνέχεια, οι πανηγυρισμοί του Ρονάλντο έσβησαν. Περπάτησε αργά, σφίγγοντας τα χέρια με Ελβετούς παίκτες και μετά αγκάλιασε τον τερματοφύλακά του, Ντιόγκο Κόστα, μέχρι να μείνει μόνος του, με τις κάμερες να τον ακολουθούν καθώς περπατούσε προς το μεγαλύτερο τμήμα της πορτογαλικής κερκίδας πίσω από το τέρμα. Μετά πέρασε δίπλα από τον πάγκο και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια.

Ράμος, ένας επιθετικός που «δημιουργεί χώρο για τους άλλους και παλεύει». Ο 21χρονος όχι μόνο ξεκίνησε αλλά έγινε ο πρώτος παίκτης που σημείωσε χατ-τρικ στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον Μίροσλαβ Κλόζε για τη Γερμανία το 2002, κατόρθωμα που δεν έχουν επιτύχει ούτε τα πρότυπά του Ρονάλντο, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Η απόδοσή του δεν ήταν έκπληξη για τον συμπαίκτη του Φερνάντες: «Ο κόσμος δεν γνωρίζει την ποιότητα του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η Μπενφίκα τα πάει πολύ καλά στο Τσάμπιονς Λιγκ, οπότε ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τον Γκονσάλο, τις ιδιότητές του. Είναι ένας παίκτης που τρέχει και δουλεύει πολύ, βοηθά την ομάδα αμυντικά, είναι αυτός ο τύπος επιθετικού που υπάρχει παντού.Είχε την ευκαιρία να σκοράρει τρία γκολ, αλλά είναι ένας επιθετικός που δημιουργεί χώρο για άλλους, αγωνίζεται, έχει την μπάλα και είναι δυνατός. Σήμερα ήταν η μέρα του να σκοράρει τα γκολ και είμαστε χαρούμενοι για αυτό».«Είναι μεγάλο ταλέντο και όχι μόνο αυτό», πρόσθεσε ο Μπερνάρντο Σίλβα.

«Έχει το ένστικτο αυτού του επιθετικού, γνωρίζοντας πού θα πέσει η μπάλα για να τελειώσει τη φάση, αλλά ταυτόχρονα είναι κι ένας εργάτης, που πάντα προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα και όχι για εκείνον». Ο Ράμος έλαβε μάλιστα επαίνους και από τον φορ της Ελβετίας, Μπρελ Εμπολό. «Είναι εξαιρετικός», είπε προτού συνεχίσε: «Είχε λίγη πίεση αντικαθιστώντας τον Ρονάλντο, αλλά του αξίζουν συγχαρητήρια, τρία γκολ και μια ασίστ μιλούν από μόνα τους».

Μια εντυπωσιακή Πορτογαλία χωρίς Ρονάλντο. Οι ερωτήσεις για τον Ρονάλντο κυριάρχησαν στη συνέντευξη Τύπου του Σάντος μετά τον αγώνα, με τον προπονητή να στέκεται στην εξαιρετική κυκλοφορία της ομάδας του με τον πιο διάσημο ποδοσφαιριστής της στον πάγκο. «Ήταν μια ομάδα που είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, μεγάλη αυτοπεποίθηση», είπε. «Ναι, συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε… Πρέπει να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να δούμε το παράδειγμα της ιστορίας αυτού του παίκτη - είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ως παίκτης και αρχηγός, και πρέπει να σκεφτούμε αυτή την ομάδα συλλογικά».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ρονάλντο θα ξεκινήσει στον προημιτελικό του Σαββάτου με το Μαρόκο, ο Σάντος άφησε τα πράγματα ανοιχτά. «Όλοι οι παίκτες στον πάγκο μπορούν να χρησιμοποιηθούν», είπε. «Και οι 24 παίκτες (που έμειναν στην αποστολή της Πορτογαλίας) μπορούν να παίξουν και αν όχι στην αρχική ενδεκάδα μπορούν να παίξουν αργότερα.