Την πεποίθησή του πως η φάση των ομίλων του Μουντιάλ του Κατάρ ήταν η καλύτερη στην ιστορία της διοργάνωσης εξέφρασε ο Τζάνι Ινφαντίνο, τονίζοντας πως όλες οι ομάδες ήταν ισοδύναμες.

Περήφανος για την εξέλιξη του φετινού Μουντιάλ στο Κατάρ εμφανίστηκε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, μιας και σε σχετική δήλωσή του ισχυρίστηκε πως η φάση των ομίλων ήταν η καλύτερη στην ιστορία του θεσμού και πως όλες οι ομάδες, ανεξάρτητα δυναμικής στα «χαρτιά» παρουσιάστηκαν ισοδύναμες.

«Δεν υπάρχουν πια μικρές ή μεγάλες ομάδες. Ήταν όλες ισοδύναμες. Για πρώτη φορά στην ιστορία εθνικές από κάθε ήπειρο βρέθηκαν στα νοκ-άουτ. Αυτό δείχνει πως το ποδόσφαιρο γίνεται πλέον πραγματικά παγκόσμιο. Υπήρχε φανταστική ατμόσφαιρα, θεαματικά γκολ, τρομερός ενθουσιασμός, εκπλήξεις, μικρές ομάδες που νίκησαν μεγάλες», ανέφερε.

«Στο τέλος της ημέρας θέλουμε απλά να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το Μουντιάλ και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει από εδώ και στο εξής. Έχει υπάρξει τρομερή δράση στο γήπεδο και αυτό είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε στη συνέχεια.

🎙️ "Put very simply, this has been the best group stage of a World Cup, ever."



FIFA President Gianni Infantino says 'over two billion' people have tuned in to watch the World Cup so far. pic.twitter.com/E4Y2bhgxM7