Στην πιο σπουδαία στιγμή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ένας Μαροκινός υπάλληλος security επιτέλεσε το καθήκον του έχοντας στραμμένο το βλέμμα στην εξέδρα του «Lusail Stadium», αλλά δεν συγκράτησε τα δάκρυά του μετά το νικητήριο πέναλτι του Χακίμι.

Το Μαρόκο και οι πολίτες του σε κάθε γωνιά της γης πανηγυρίζουν τη σπουδαία, την ιστορική επιτυχία της πρόκρισης στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ισπανία. Κι ακόμα κι εκείνοι που δεν μπόρεσαν να το ζήσουν με την ψυχή τους λόγω δουλειάς, δεν μπόρεσαν παρά να λυγίσουν από ευτυχία και υπερηφάνεια στο τέλος του αγώνα. Όπως ένας εκ των υπαλλήλων security στο «Lusail Stadium», ο οποίος επιτέλεσε το καθήκον του σε όλη τη διάρκεια του ματς και κατάλαβε από την αντίδραση της εξέδρας ότι η χώρα του βρίσκεται στα προημιτελικά!

Ο Μαροκινός φύλακας απαθανατίστηκε με τη διαπίστευσή του να κάνει τη δουλειά του στην εξέδρα του γηπέδου, όντας με πλάτη στον αγωνιστικό χώρο και συνεπώς ανήμπορος να απολαύσει τους παίκτες της χώρας του στη διάρκεια του αγώνα και δη τη διαδικασία των πέναλτι. Το νικητήριο χτύπημα του Χακίμι, όμως, έδωσε το σύνθημα στην κατακόκκινη κερκίδα να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς και στον ίδιο το δικαίωμα να «λυγίσει».

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

The real hero was this Moroccan man. He works as a security in the stadium. His home country was playing a historic game and yet he gave the pitch his back to fulfill his duties of keeping us safe. You can see the emotions on his face when Morocco won. ❤️🇲🇦❤️



#FIFAWorldCup pic.twitter.com/VPQnVkhvhK