Ο Ασράφ Χακίμι πέτυχε το καθοριστικό πέναλτι που σφράγισε τον αποκλεισμό της εθνικής Ισπανίας και το πανηγύρισε με «σπόντα» προς τον Λουίς Ενρίκε για την απόφασή του να αφήσει εκτός αποστολής τον συμπαίκτη του στην Παρί, Σέρχιο Ράμος.

Ηγέτης, πρωταγωνιστής, «εκτελεστής». Αν και πλάγιος μπακ, ο Ασράφ Χακίμι είναι ο καταλύτης του Μαρόκο και δεν θα μπορούσε να μην αναλάβει χτύπημα στην κρίσιμη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ισπανία. Σκοπίμως, ήταν το πέμπτο και τελευταίο, το οποίο έμελλε να σφραγίσει την ιστορική πρόκριση της χώρας του στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία.

Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως, δεν έμεινε μόνο στο καθοριστικό πέναλτι που «σκότωσε» τη Ρόχα. Φρόντισε να προσθέσει και λίγο... αλατοπίπερο με τον πανηγυρισμό του. Συγκεκριμένα, με το που ευστόχησε, δεν έτρεξε προς την εξέδρα ή προς τους συμπαίκτες του, αλλά πανηγύρισε σαν... πιγκουίνος. Ένας πανηγυρισμός που τον συνδέει με τον συμπαίκτη του στην Παρί, Σέρχιο Ράμος και που ερμηνεύθηκε ως «σπόντα» προς τον Λουίς Ενρίκε για την απόφασή του να τον αφήσει εκτός αποστολής!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ισπανών είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην εθνική ο πολύπειρος στόπερ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και φέτος παραμένει αήττητος όταν αγωνίζεται στους Παριζιάνους. Προς έκπληξη του ίδιου, όμως, ο Λουίς Ενρίκε τον άφησε εκτός 26άδας και ο καλός του φίλος, συμπαίκτης και θαυμαστής του, Χακίμι, πήρε κατά κάποιον τρόπο... εκδίκηση για λογαριασμό του με αυτόν τον τρόπο.

No way not only did Hakimi knocked out Spain and he also done a tribute to Sergio Ramos 😂😂😂 pic.twitter.com/vgXBR9JKi6