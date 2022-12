Ο Φερνάντο Σάντος έκανε τη μεγάλη έκπληξη και άφησε εκτός βασικής ενδεκάδας τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας κόντρα στην Ελβετία!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στο επίκεντρο κριτικής μετά την άσχημη αντίδραση του κατά την αλλαγή του στο παιχνίδια της Πορτογαλίας με τη Νότια Κορέα. H έρευνα της A Bola αναφέρει πως 7/10 Πορτογάλους δεν ήθελαν να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα κόντρα στην Ελβετία ο CR7 και ο Φερνάντο Σάντος τους... άκουσε! Ο αρχηγός των Ιβήρων δεν βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του πολύπειρου τεχνικού, ο οποίος έδωσε τη θέση του βασικού σέντερ φορ της Μπενφίκα, Γκονζάλο Ράμος.

Η ενδεκάδα της Πορτογαλίας: Ντιόγκο Κόστα, Νταλότ, Ρούμπεν Ντίας, Πέπε, Κανσέλο, Καρβάλιο, Μπρούνο Φερνάντες, Οτάβιο, Μπερνάντο Σίλβα, Ζοάο Φέλιξ, Γκονζάλο Ράμος

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡! Cristiano Ronaldo will reportedly be on the BENCH against Switzerland.



(Source: @Record_Portugal) pic.twitter.com/n2YxqYV8pl