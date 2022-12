Ο Γουέβερτον έγινε ο 26ος παίκτης της αποστολής της Βραζιλίας που έπαιξε στο φετινό Μουντιάλ.

Πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στο φετινό Μουντιάλ, η Βραζιλία επικράτησε με 4-1 της Ν. Κορέας και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης όπου θα βρει την Κροατία.

Με το σκορ να είναι 4-0 στο ημίχρονο (!), ο Τίτε αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε κάθε μέλος της αποστολής που δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής.

Έτσι, με την είσοδο του Γουέβερτον στη θέση του Άλισον, ο οποίος είναι ο τρίτος τερματοφύλακας του ρόστερ, η «σελεσάο» έχει χρησιμοποιήσει και τους 26 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που είχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Brazil brought on third-choice goalkeeper Weverton so every member of their squad got to play at the World Cup 💚 pic.twitter.com/CRdpRygTAJ