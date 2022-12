Σύμφωνα μ' ένα γραφιστικό που παρουσίασε το BBC, ο Λεβαντόφσκι και ο Μέσι έχουν διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα περπατώντας σ' ένα παιχνίδι στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο Πολωνός επιθετικός είναι εκείνος που έχει την κορυφαία επίδοση στον αγώνα με την Σαουδική Αραβία, όπου πέτυχε και το πρώτο του τέρμα στην διοργάνωση, διένυσε 5,202 χλμ. περπατώντας πετυχαίνοντας την κορυφαία στο συγκεκριμένο τομέα στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με το «κοντέρ» του να καταγράφει 4,998 χλμ. στο παιχνίδι ενάντια στο Μεξικό, όπου μάλιστα κι εκείνος σκόραρε στο 64ο λεπτό ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του και στρώνοντας τον... δρόμο για την επικράτηση. Μάλιστα έχει άλλες δύο συμμετοχές στην πρώτη δεκάδα, αφού με την Πολωνία έφτασε τα 4,736 χλμ. περπατώντας και με την Σαουδική Αραβία τα 4,627 χλμ. Αν τώρα συνυπολογίζαμε και την επίδοσή του στο παιχνίδι με την Αυστραλία, θα είχε πιθανότατα και τέταρτη συμμετοχή στην δεκάδα, αφού εκεί διένυσε 4,750 χιλ. περπατώντας.

Το φαινόμενο αυτό είχε εξηγήσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα πέρυσι το καλοκαίρι όταν είχε μιλήσει στο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime ''This is Football''.

«Αυτός παρακολουθεί τώρα, περπατάει. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Δεν είναι εκτός παιχνίδιου, συμμετέχει. Κινεί το κεφάλι του. Δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά. Ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά το κεφάλι του είναι πάντα έτσι (κάνει την κίνηση κουνώντας το κεφάλι του δεξιά-αριστερά). Πάντα κινείται. Δεν τρέχει, αλλά πάντα παρακολουθεί τι συμβαίνει. ''Μυρίζεται» τα τρωτά σημεία της αμυντικής τετράδας. Μετά από πέντε, δέκα λεπτά, έχει τον ''χάρτη'' στα μάτια του, στον εγκέφαλό του ξέρει ακριβώς που είναι ο χώρος και ποια είναι η κατάσταση. Είναι σαν να βρίσκεται σε μία ζούγκλα και να πρέπει να επιβιώσει. Και ξέρει πως αν κινηθώ εδώ, εδώ, θα έχω περισσότερο χώρο να επιτεθώ.

Here is a video of Pep Guardiola explaining why Messi seems to “just walk around the pitch” when he doesn’t have the ball: pic.twitter.com/sEBQ4Juufh