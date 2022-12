Ο Χοσέ Μαρία Χιμένες ξέσπασε μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από το Μουντιάλ του Κατάρ και εξαπέλυσε ύβρεις κατά της διαιτητικής ομάδας του αγώνα με τη Γκάνα.

Η Ουρουγουάη γνώρισε σκληρό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, καθώς παρόλο που νίκησε με 2-0 τη Γκάνα ήθελε ένα γκολ ακόμα για να περάσει από τη στιγμή που η Νότια Κορέα νίκησε με ανατροπή την Πορτογαλία. Οι παίκτες της Σελέστε έχουν μεγάλα παράπονα από τον Γερμανό διαιτητή, Ντανιέλ Σίμπερτ και διαμαρτυρήθηκαν μετά το ματς, κυρίως για πέναλτι στον Καβάνι, ο οποίος μετά το ματς... διέλυσε το VAR.

Ο κεντρικός αμυντικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χοσέ Μαρία Χιμένες, μετά το ματς είχε ένα «on air» ξέσπασμα κατά των διαιτητών, λέγοντας μπροστά στην κάμερα: «Αυτοί (σ.σ. οι διαιτητές) είναι ένα μάτσο κλέφτες, είναι π...... γιοι. Ναι, κατέγραψέ με. Π..... γιοι».

❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.”



