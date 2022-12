Στην ήττα της Ισπανίας από την Ιαπωνία, ο Ρόδρι έγραψε ιστορία όντας ο μοναδικός παίκτης με πάνω από 200 πάσες σ' ένα και μόνο ματς!

Ο Ρόδρι ήταν απίστευτος στο ματς της Ισπανίας με την Ιαπωνία. Μπορεί η ομάδα του να μην νίκησε, αλλά ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι ήταν σχεδόν αλάνθαστος όταν η μπάλα περνούσε από τα πόδια του.

Σύμφωνα με το WyScout είχε σε 98' 205 από τις 221 επιτυχημένες ενέργειες (93%). Μάλιστα είχε 201 εύστοχες πάσες από τις 208 φορές που επιχείρησε να πασάρει (97%), ενώ είχε 2/4 μακρινές μεταβιβάσεις.

Πάντως, δεν είχε την ίδια επιτυχία στις μονομαχίες που έδωσε καθότι κέρδισε τις 3 από τις 8 που έδωσε και πήρε 1/3 εναέριες. Ωστόσο, είχε 7 παρεμβάσεις ώστε να ανακόψει την πορεία της μπάλας προς την εστία της ομάδας του.

Το heatmap του Ρόδρι ως δεξιός στόπερ στο ματς με την Ιαπωνία, σύμφωνα με το WyScout:

Το Sofascore, από την άλλη, έχει μετρήσει 204 πάσες του 26χρονου - κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά από κάποιον παίκτη να έχει πάνω από 200 πάσες σ' ένα μόνο ματς.

Στη συνέχεια μάλιστα, η εν λόγω στατιστική υπηρεσία υπογραμμίζει ότι σε βάθος 50 και πλέον τουρνουά από τα οποία έχουν συλλέξει στατιστικά από το 2015 μέχρι σήμερα:

Η κάρτα με τα στατιστικά του Ρόδρι σύμφωνα με τη Sofascore:

