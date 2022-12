Μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε πως δεν είναι πλέον ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων.

Τέλος εποχής για το Βέλγιο. Η «χρυσή φουρνιά» των Κόκκινων Διαβόλων ολοκλήρωσε άδοξα τον «κύκλο» της, καθώς μετά τη «λευκή» ισοπαλία με την Κροατία έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη φάση των ομίλων.

Roberto Martínez has confirmed he is no longer Belgium manager after their World Cup exit 🇧🇪 pic.twitter.com/6wI0twnXjY