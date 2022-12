Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Πορτογαλίας ενόψει της αναμέτρησής της με τη Νότια Κορέα.

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος έχει ήδη προκριθεί στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά χρειάζεται έναν βαθμό στον τελευταίο αγώνα των ομίλων κόντρα στη Νότια Κορέα (02/12) για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της.

Αν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θεωρείται αμφίβολος για αυτό τον αγώνα, δεν συμμετείχε στην ομαδική προπόνηση. Συγκεκριμένα 37χρονος σούπερ σταρ της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, ακολούθησε -σύμφωνα με την «Marca»- ατομική προπόνηση στο γυμναστήριο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν ο μόνος που έχασε την προπόνηση καθώς και ο μέσος της Πόρτο, Οτάβιο, πήρε κάποιες ημέρες αποκατάστασης, ενώ οι τραυματίες Ντανίλο Περέιρα και Νούνο Μέντες εξακολουθούν να αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους.

Εάν οι Πορτογάλοι πάρουν τον βαθμό που επιθυμούν, θα διασταυρωθούν στους «16» με τη δεύτερη του Ομίλου G – αυτή τη στιγμή την Ελβετία – στις 6 Δεκεμβρίου στο «Lusail Iconic Stadium».

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πρόσφατα συνδέθηκε με μια πιθανή μεταγραφή στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και την Αλ Νασρ θα πάρει την απόφασή του μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και οι Ισπανοί αναφέρουν πως έχει ήδη έρθει σε συμφωνία.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo



Almost €200m per season until 2025.



But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.



Nothing done/signed or decided.



Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N