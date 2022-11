Τυνήσιος οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του αγώνα με τη Γαλλία με σημαία της Παλαιστίνης και απομακρύνθηκε άμεσα από μέλη της ασφαλείας του γηπέδου.

Μετά τον ακτιβιστή που μπήκε στο ματς της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη ακόμα ένας οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο θέλοντας να στείλει το μήνυμα του. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τυνησίας με τη Γαλλία οπαδός των Αφρικανών διέκοψε το ματς και έκανε εισβολή, κρατώντας τη σημαία της Παλαιστίνης. Άμεσα απομακρύνθηκε από μέλη της ασφαλείας του γηπέδου.

A fan invaded the pitch in the Tunisia vs France match with a flag of Palestine! 🇵🇸



He was marched away by security to chants of 'Palestine' from the crowd. pic.twitter.com/zQ4lB6RXia