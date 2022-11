Ένας οπαδός από την Παλαιστίνη βοήθησε μια γυναίκα να μεταφέρει τα παιδιά της από το γήπεδο μέχρι το μετρό, δίχως να ξέρει πως επρόκειτο για τη νύφη και τα εγγόνια του Τίτε. Η κίνησή του συγκίνησε τον τεχνικό της Βραζιλίας που κάλεσε τον φίλαθλο στην προπόνηση της Σελεσάο.

Μια απλή προσφορά βοήθειας στα μέλη της οικογένειάς του κατάφερε να συγκινήσει τον Τίτε και να γίνει το «εισιτήριο» ενός τυχερού φιλάθλου για την προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας!

Ένας οπαδός από την Παλαιστίνη, ο οποίος βρέθηκε με την οικογένειά του στην Ντόχα και το «Lusail Stadium» για το παιχνίδι της Σελεσάο κόντρα στη Σερβία, προσφέρθηκε να βοηθήσει μια γυναίκα που δυσκολευόταν να βγει από το γήπεδο με τα δύο της παιδιά τα οποία είχαν αποκοιμηθεί στην αγκαλιά της. Συγκεκριμένα, πήρε το μεγαλύτερο παιδί στους ώμους του και το μετέφερε μέχρι το μετρό, εξυπηρετώντας έτσι τη νύφη, Φερνάντα και τη σύζυγο του 61χρονου ομοσπονδιακού τεχνικού, Ροζμαρί. Όλα αυτά χωρίς να ξέρει πως το παιδί που πήρε στις πλάτες του ήταν ο εγγονός του Τίτε!

Η τύχη, όμως, τον αντάμειψε για την ανιδιοτελή του πράξη. Για την ακρίβεια, ο ίδιος ο Βραζιλιάνος coach, ο οποίος συγκινήθηκε από το περιστατικό που του αφηγήθηκαν οι άνθρωποί του και το βίντεο που διέρρευσε με τον φίλαθλο που είχε τυλιγμένη γύρω του τη σημαία της Παλαιστίνης, καλώντας αυτόν και την οικογένειά του στην προπόνηση της ομάδας και μάλιστα ανήμερα της διεθνούς Ημέρας αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους της Παλαιστίνης, που συμπίπτει με την επέτειο από την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών για τον διαχωρισμό του κράτους της Παλαιστίνης από το Ισραήλ το 1947.

«Ο αθλητισμός προσφέρει τρομερά νοήματα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Η οικογένειά μου γύριζε από το παιχνίδι και ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουν ακόμα και μέχρι το μετρό. Έχω δύο βαριά εγγόνια. Εντάξει, να σηκώσεις τον έναν, αλλά ο Λούκα είναι πολύ βαρύς. Τελικά, ένας Άραβας ήθελε να βοηθήσει, ζήτησε να βοηθήσει και κουβάλησε τον εγγονό μου στην πλάτη του για λίγο. Υπάρχει μια πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία από αυτή τη στιγμή.

Θα ήθελα να τον συναντήσω, γιατί έδειξε μια τρομερή αίσθηση αλληλεγγύης που αντανακλά και το ποδόσφαιρο. Φυσικά και θέλω να κερδίζω, αλλά υπάρχουν πράγματα περισσότερο σημαντικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τίτε και έκανε την υπόσχεσή του πράξη.

Ο Παλαιστίνιος φίλαθλος, φωτογραφήθηκε με τον Τίτε και τον 5χρονο Λούκα, κερδίζοντας και μια φανέλα της Βραζιλίας υπογεγραμμένη από όλα τα αστέρια της.

🇧🇷🇵🇸 Hoje, o técnico Tite se encontrou com o palestino que carregou seu neto no metrô de Doha após a estreia do Brasil na #CopaDoMundo. Através de um pedido de Tite para conhecê-lo, a @CBF_futebol promoveu o encontro, que ocorreu após o treino da seleção no estádio Grand Hamad. https://t.co/brYzvJAZ3R pic.twitter.com/uLT4QObSuY