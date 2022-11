Μουντιάλ 2022, Φερνάντο Σάντος: «Δεν έχει σημασία για μας αν σκόραρε ο Κριστιάνο ή ο Μπρούνο» (vids)

Ο Φερνάντο Σάντος τόνισε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη πως δεν τον ενδιαφέρει ποιος πέτυχε τελικά το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας.

Ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας ρωτήθηκε στην συνέντευξη για το ποιος θεωρεί πως πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Μπρούνο Φερνάντες, όμως εκείνος τόνισε πως το μόνο που τον νοιάζει είναι η καλή εμφάνιση και όχι το ποιος σημείωσε το γκολ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Φερνάντο Σάντος:



«Νομίζα ήταν ένα υπέροχο ματς. Η ομάδα μας έπαιξε πολύ καλά και τα υπόλοιπα για μας δεν έχουν σημασία».

Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος Μπρούνο Φερνάντες ήταν κι αυτός παρών εκεί από την πλευρά των παικτών και δεν γλίτωσε ούτε κι εκείνος από την συγκεκριμένη ερώτηση, αφού ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της φάσης.

«Δεν νομίζω ότι μετράει ποιος πέτυχε το γκολ. Εκείνη τη στιγμή είχαν την αίσθηση πως ο Κριστιάνο άγγιζε την μπάλα. Εγώ έτσι κι αλλιώς σέντραρα για κείνον. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι πως καταφέραμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο παίρνοντας μία μεγάλη νίκη κόντρα σ' έναν δυσκολοκατάβλητο αντίπαλο».

