Η Βραζιλία προκρίθηκε στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Γουέβερτον φρόντισε ο τραυματίας Ντανίλο να είναι παρών στους πανηγυρισμούς.

Η Βραζιλία μπορεί να μην έπεισε με την εμφάνισή της, πήρε ωστόσο τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ελβετία -χάρη στο γκολ του Κασεμίρο στο 83ο λεπτό του αγώνα- και το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι παίκτες του Τίτε πανηγύρισαν την επιτυχία τους με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο «974 Stadium» του Κατάρ και ο Γουέβερτον δεν άφησε στην απ' έξω τον Ντανίλο.

Η κάμερα «έπιασε» τον τερματοφύλακα της Παλμέιρας να κουβαλά τρέχοντας τον τραυματία αμυντικό της Γιουβέντους στην πλάτη του για να μη χάσει τους πανηγυρισμούς!

Δείτε τα βίντεο:

Weverton carried Danilo (has a sprained ankle) so he could celebrate with the team 😂 pic.twitter.com/jfdagSupKl