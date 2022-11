Μια σειρά από οπαδούς από διαφορετικές χώρες που έχουν ταξιδέψει στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αρνούνται να μιλήσουν σε δημοσιογράφο από το Ισραήλ.

Σκούρα τα βρήκε ένας δημοσιογράφος από το Ισραήλ όταν προσπάθησε να πάρει δηλώσεις από οπαδούς που βρίσκονται στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πλησιάζει κρατώντας το μικρόφωνο και μόλις εκείνοι διαπιστώσουν ή τους ενημερώσει πως πρόκειται για ισραηλινό κανάλι τότε αποχωρούν. Η αρχή γίνεται με μια κοπέλα από την Ιαπωνία που ρωτά από ποιο Μέσο είναι ο δημοσιογράφος και αμέσως μετά φεύγει χωρίς να κάνει δηλώσεις. Ανεπιθύμητος ήταν και στο στάδιο όταν προσπάθησε να μιλήσει με υποστηρικτές της Σαουδικής Αραβίας, παρόμοια ήταν και η αντίδραση ντόπιων Καταριανών οπαδών, ενώ δεν είχε -αναμενόμενα- καμία τύχη όταν βρέθηκε στον δρόμο του ένας φίλαθλος με τη σημαία της Παλαιστίνης.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος (στα αραβικά):

Ρεπόρτερ: Γεια, είμαι από το Ισραήλ

Οπαδός: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, μόνο Παλαιστίνη

Ρεπόρτερ: Ναι, υπάρχει

Και εκεί παρεμβαίνουν κι άλλοι και φωνάζουν: Ελεύθερη Παλαιστίνη

Μια παρέα από το Μαρόκο ενώ αρχικά φαίνεται πρόθυμη να κάνει δηλώσεις στην κάμερά του, αποχωρεί γρήγορα όταν μαθαίνει όταν πρόκειται για Ισραηλινό δημοσιογράφο, φωνάζοντας φεύγοντας υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ έχοντας απηυδήσει όταν κάποιος τον ρωτά από που είναι, απαντά «από το Εκουαδόρ» και αναφέρει ότι δουλεύει για το «Ecuador Tv» χωρίς να γίνει ιδιαίτερα πειστικός με αποτέλεσμα να του απαντήσουν ξανά «Ελεύθερη Παλαιστίνη»!

Σε άλλη συνάντηση με κάποιους φίλους από τον Λίβανο γίνεται η εξής στιχομυθία:

Δημοσιογράφος: Πώς πάει; Είσαι από τον Λίβανο;

Θαυμαστής: Ναι

Δημοσιογράφος: Είμαι από το Ισραήλ

Θαυμαστής: Είσαι από το Ισραήλ; [...] Τι κάνεις εδώ? [...] Ελεύθερη Παλαιστίνη!

Δημοσιογράφος: Εσείς λέτε Παλαιστίνη, εγώ λέω Ισραήλ

Οπαδός: Όχι, όχι, το Ισραήλ δεν υπάρχει

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η επίσημη ιστοσελίδα του Μουντιάλ του 2022, έχει μόνο την Παλαιστίνη καταχωρημένη στις ασιατικές χώρες και όχι το Ισραήλ. Επίσημα το Κατάρ δεν αναγνωρίζει το Ισράηλ, αλλά έκανε μια εξαίρεση για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, επιτρέποντας και στους δύο να ταξιδέψουν στη χώρα για το παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Μέντχαρστ που συγκέντρωσε τις αντιδράσεις, διευκρινίζει ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου Ισραηλινοί δημοσιογράφοι αγνοούν τους Άραβες (ή) και τους προσβάλουν/κακοποιούν on air, όπως στο «France24» όπου φώναξαν «Θάνατος στους Άραβες».

Δείτε εδώ τις αντιδράσεις:

