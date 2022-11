Καταγγελία στη FIFA εις βάρος των ΗΠΑ ετοιμάζει το Ιράν, μετά από ανάρτηση των Αμερικανών όπου είχαν αφαιρέσει το έμβλημα της ισλαμικής δημοκρατίας από τη σημαία του.

Σε καταγγελία εις βάρος των ΗΠΑ για ασέβεια της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προς τη σημαία του ετοιμάζεται να προχωρήσει το Ιράν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας!

Θρυαλλίδα στάθηκε μια ανάρτηση των Αμερικανών στο Twitter μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στην Αγγλία, η οποία απεικόνιζε τη βαθμολογία του β΄ομίλου, με ένα όμως πρόβλημα!

Οι διαχειριστές του λογαριασμού αποφάσισαν να αφαιρέσουν το έμβλημα της ισλαμικής δημοκρατίας από τη σημαία του Ιράν, με τους Ασιάτες πλέον να προτίθενται να κυνηγήσουν την υπόθεση στην επιτροπή δεοντολογίας της FIFA!

US Men's National Soccer Team's IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.



(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAmini pic.twitter.com/9As8xuDyK9