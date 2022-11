Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μίλησε για το ξέσπασμα του μετά το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο και όπως τόνισε πλέον έχει ολοκληρώσει όλα τα όνειρα του.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έβαλε ακόμα ένα «τσεκ» στη λίστα των στόχων του, καθώς σκόραρε το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο στη νίκη της Πολωνίας επί της Σαουδικής Αραβίας με 2-0 και «καθάρισε» το ματς για τη χώρα του. Όπως είναι λογικό 34χρονος «killer» της Μπαρτσελόνα πανηγύρισε με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση αυτό το... ξεχωριστό για αυτόν γκολ και όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι πλέον έχει ολοκληρώσει όλα τα όνειρα του.

«Νομίζω ότι όσο πιο μεγάλος γίνομαι, συγκινούμαι και ευκολότερα και γνωρίζω πως ίσως αυτό να είναι το τελευταίο Μουντιάλ στο οποίο παίρνω μέρος. Αφού σκόραρα, ό,τι είχα μέσα μου -τα όνειρα, η σημασία του γκολ και ο τρόπος που σκόραρα-, όλα εκείνα τα όνειρα από την παιδική μου ηλικία εκπληρώθηκαν και βγήκαν αληθινά», ανέφερε ο αρχηγός της Πολωνίας.

🗣 "All the dreams from my early childhood were fulfilled." 🙏



Robert Lewandowski on the emotions of scoring his first goal at a World Cup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rzk1rOOTdn