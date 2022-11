Ένας οπαδός της Ουαλίας, 62 ετών, πέθανε στο Κατάρ ενώ ήταν σε ταξίδι αναψυχής για να παρακολουθήσει την ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κέβιν Ντέιβις, 62 ετών, από το Pembrokeshire της Ουαλίας, βρισκόταν στη Ντόχα με τον γιο του και τους φίλους του, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες του Γκάρεθ Μπέιλ και της παρέας του στο Μουντιάλ, έχασε όμως τη ζωή του πριν προλάβει να βρεθεί στις κερκίδες του γηπέδου.

Σύμφωνα με το «BBC Wales», ο Ντέιβις πέθανε από φυσικά αίτια την Παρασκευή (25/11). Διευκρινίζεται ότι δεν βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την ήττα της Ουαλίας με 2-0 από το Ιράν. Στην οικογένειά του προσφέρεται βοήθεια από το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου, με την υποστήριξη της Ένωσης Υποστηρικτών του Ποδοσφαίρου Cymru, η οποία βοηθά τους φιλάθλους στο τουρνουά.

Το Γραφείο Εξωτερικών Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι «υποστήριξε την οικογένεια ενός Βρετανού που πέθανε στο Κατάρ». Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter λέγοντας ότι οι σκέψεις της ήταν με την οικογένεια και τους φίλους του Κέβιν αυτή τη θλιβερή στιγμή και είπε ότι θα βοηθούσε σε ό,τι μπορούσε.

Mae CBDC yn cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.



Our deepest condolences from everyone at the Football Association of Wales. Our thoughts are with Kevin’s family and friends at this sad time.



The FAW is in contact with Kevin’s family to help in whatever way we can. https://t.co/deXNX3Ai5d