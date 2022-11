Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, με τη Βραζιλία να επικρατεί σκληρή νίκη με 2-0 επί της Σερβίας και τον Ριτσάρλισον να κερδίζει 4 εκατομμύρια followers σε μια βραδιά!

Η καλά διαβασμένη Σερβία κατάφερε να κρατήσει στο «μηδέν» τους Βραζιλιάνους για περισσότερο από μία ώρα, όμως τελικά οι παίκτες του Τίτε βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με πρωταγωνιστή τον Ριτσάρλισον. Ο άσος της Τότεναμ «υπέγραψε» και τα δύο γκολ της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Το δεύτερο τέρμα μάλιστα έκανε -δικαίως- τον γύρο όλου του κόσμου.

Ο Ριτσάρλισον απέτισε έναν φόρο τιμής σε μερικούς από τους πιο σπουδαίους Βραζιλιάνους επιθετικούς όλων των εποχών με το υπέροχο τελείωμά του. Περίμενε την εξίσου εντυπωσιακή σέντρα με το εξωτερικό του Βινίσιους Τζούνιορ, κοντρόλαρε και με τέλειο γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην κάτω γωνία.

Θυμηθείτε το:

Το γκολ θεωρείται ήδη από πολλούς το γκολ της διοργάνωσης παρότι σημειώθηκε στους ομίλους και οι περισσότεροι θέλουν να βραβευτεί ο πρωταγωνιστής με το Puskas.

Το αν θα βραβευτεί τελικώς ως το καλύτερο της χρονιάς δεν το γνωρίζουμε, ωστόσο ο σταρ της Τότεναμ μόνο κερδισμένος είναι, καθώς είδε εντυπωσιακή αύξηση στους followers του στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιθετικός πριν το ματς είχε περίπου 7,4 εκατομμύρια και 24 ώρες ώρες αργότερα έχει 11,9 εκατομμύρια. Μιλάμε για περισσότερους από 4,5 εκατ. ακόλουθους σε μόλις μια ημέρα αφότου σημείωσε το εντυπωσιακό αυτό γκολ!

Richarlison gained more than 4 million followers overnight on Instagram after his incredible goal yesterday 🤯 pic.twitter.com/vQ4K8xxglF