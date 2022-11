Στην αμυντική γραμμή της Νότιας Κορέας υπήρχε ένα... ιδιαίτερο μοτίβο, καθώς ο τερματοφύλακας και η τετράδα της άμυνας κόντρα στην Ουρουγουάη αποτελούταν από παίκτες με το όνομα... Κιμ.

Με πέντε... Κιμ κατέβασε ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Πάουλο Μπέντο, τη Νότια Κορέα στη «λευκή» ισοπαλία με την Ουρουγουάη. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκίνησε την ομάδα του με τον Σονγκ-Γκιου Κιμ στον «άσο», τον Μοουν Χουάν Κιμ στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Τζιν Σου Κιμ στα αριστερά, με το δίδυμο των στόπερ να αποτελείται από τους Γιουνγκ Γκουόν Κιμ και τον Μι Τζε Κιμ της Νάπολι.

Φυσικά αυτό το... ιδιαίτερο μοτίβο έγινε viral στα Social Media.

