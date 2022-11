Οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας έστησαν τρομερό πάρτι στα αποδυτήρια μετά την ιστορικών διαστάσεων νίκη επί της Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι.

Η Σαουδική Αραβία έκανε την πρώτη μεγάλη έκπλήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, καθώς στην πρεμιέρα της στο τουρνουά νίκησε την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι με επική ανατροπή στο δεύτερο μέρος (1-2).

Οι παίκτες του Ερβέρ Ρενάρ έκαναν κατάθεση ψυχής, δεν τα παράτησαν παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ και πέτυχαν ένα κατόρθωμα που θα γιορταστεί στην πατρίδα τους σαν... εθνική γιορτή. Οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας «ξέσπασαν» στα αποδυτήρια και έκαναν ένα μεγάλο πάρτι.

A jubilant Saudi Arabia celebrate in the dressing room - and probably long into the night after beating Argentina... #KSA #FIFAWorldCup 🎥 @itvfootball pic.twitter.com/wX2uXSmkYe

#WATCH: #SaudiArabia Minister of Sports Prince @AbdulazizTF celebrates with the @SaudiNT team in the dressing room following their 2-1 win over @Argentina @FIFAWorldCup #Qatar2022 (Video: @BaderAlHamad5) https://t.co/C3pjhQZZTC pic.twitter.com/ZLaGW5a107