Ερβέ Ρενάρ: Οι παίκτες της Super League που πέρασαν από τα χέρια του θρύλου που ταπείνωσε την Αργεντινή του Μέσι

Ο Ερβέ Ρενάρ, ο προπονητής του θαύματος της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Αργεντινή του Μέσι, είναι ήδη θρύλος για το αφρικανικό ποδόσφαιρο και από τα χέρια του έχουν περάσει ουκ ολίγες παίκτες που λάμπουν ή πέρασαν από τα γήπεδα της Super League.

Ο Ερβέ Ρενάρ, στα 54 του χρόνια κατάφερε να κάνει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να έχει το βλέμμα του πάνω. «Ποιος στο καλό είναι αυτός που κατάφερε να κάνει τη Σαουδική Αραβία να νικήσει την Αργεντινή στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του Κατάρ;», αναρωτιούνται πολλοί.

Όσοι όμως παρακολουθούν το αφρικανικό ποδόσφαιρο θα ξέρουν ότι ήδη είναι ένας θρύλος για το ποδόσφαιρο της «μαύρης ηπείρου».

Ενας θρύλος που το 2012 κατέκτησε το Κόπα Αφρικα με την Ζάμπια (επικράτησε της Ακτής Ελεφαντοστού στα πέναλτι).

Το 2015 κατέκτησε το Κόπα Άφρικα με την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε ο πρώτος προπονητής που φτάνει στην κορυφή του θεσμού με δύο διαφορετικές ομάδες.

Το 2018, πήγε το Μαρόκο για πρώτη φορά μετά το 1998 σε τελική φάση του Μουντιάλ.

Σήμερα, είναι αυτός που υπέταξε τον Μέσι και την παρέα του.

