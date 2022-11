Το δικό τους μήνυμα για την έναρξη του Μουντιάλ με μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα έστειλαν οι άνθρωποι της πόλης Χέρνε στη Βεστφαλία, φωτίζοντας το γήπεδο του «Castle Struenkede» με 20.000 κεριά, στη μνήμη των νεκρών μεταναστών εργατών του Κατάρ.

Η τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2022 στην Ντόχα ήταν πέρα για πέρα λαμπερή, ωστόσο, δεν μπορεί να καλύψει με τίποτα το σκοτάδι στο οποίο είναι βυθισμένη η διοργάνωση λόγω των θυμάτων που άφησε πίσω της την περασμένη δεκαετία. Κι ενώ πριν από το παιχνίδι του Κατάρ με το Εκουαδόρ το εντυπωσιακό show έκανε τη νύχτα μέρα, στη Γερμανία μια ανθρωπιστική οργάνωση έκλεισε τους διακόπτες και φωταγώγησε γήπεδο με 20.000 κεριά στη μνήμη των χιλιάδων νεκρών μεταναστών εργατών.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση AWO που δραστηριοποιείται για τον σεβασμό και την ευημερία των εργατών χάρη στην ιδέα του καλλιτέχνη Βόλκερ-Γιοχάνες Τριμπ, άναψε 20.000 κεριά στις εξέδρες του γηπέδου του κάστρου Struenkede, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Χέρνε της Βεστφαλίας. Πάνω στο χορτάρι, τοποθετήθηκαν 6.500 ξεφούσκωτες μπάλες καλυμμένες με άμμο, σε ακόμη μια αναφορά για τους θανάτους εργατών που έχουν καταγραφεί από τον «Guardian» και τη Διεθνή Αμνηστία.

Στο άναμμα των κεριών βοήθησαν εθελοντές, ενώ η εκδήλωση περιλάμβανε και μουσική υπόκρουση από τοπική μπάντα, στο πλαίσιο της «Ημέρας των Νεκρών» που έχει την τιμητική της στη Γερμανία.

Zeichen gegen die Fußball-WM in Katar: Menschen in Herne (NRW) haben rund 20.000 Grabkerzen im Stadion am Schloss Strünkede aufgestellt, um den beim Bau der WM-Stadien gestorbenen Gastarbeiter:innen zu gedenken. pic.twitter.com/R5sfmzfOeL