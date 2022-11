Το Κατάρ δείχνει προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τη ζέστη με τρομερά συστήματα κλιματισμού εντός των γηπέδων.

Το Μουντιάλ αρχίζει για πρώτη φόρα... Νοέμβριο, όμως η θερμοκρασία βρίσκεται ακόμα σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Πάντως, το Κατάρ δείχνει να έχει τη λύση, αφού έχει εξοπλίσει τα οκτώ στάδια με εντυπωσιακά συστήματα κλιματισμού που θα διατηρούν τον υδράργυρο στους 21 βαθμούς Κελσίου.

The 8 stadiums at the Qatar World Cup will have gigantic air conditioners that will blast cold air across the stadium and onto the pitch to combat the desert temperatures.



