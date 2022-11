Λίγη από τη λάμψη του χάρισε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ ο Μαρσέλ Ντεσαγί που έκανε την είσοδο κρατώντας το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένας από τους θρύλους του Μουντιάλ, ο Γάλλος Μαρσέλ Ντεσαγί, που σήκωσε το βαρύτερο των τροπαίων το 1998, είχε συμμετοχή στην πρεμιέρα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο πλέον 54χρονος ήταν αυτός που μπήκε στο γήπεδο με το ολόχρυσο εντυπωσιακό κύπελλο, παρουσιάζοντας το στο κοινό.

🇫🇷🏆 24 years later, Marcel Desailly and the World Cup trophy are reunited pic.twitter.com/EcdQYT0Ujt