Ο Σαντιό Μανέ είναι ένας από τους μεγάλους απόντες του Μουντιάλ 2022 και οι φίλαθλοι του Μαρόκο φώναξαν ρυθμικά το όνομά του στους δρόμους της Ντόχα, δείχνοντας έτσι την αλληλεγγύη τους προς την εθνική Σενεγάλης και τον σταρ της Μπάγερν.

Το Μουντιάλ του Κατάρ παρουσιάζεται ως η πιο μεγάλη, ίσως, ευκαιρία για τις αφρικανικές χώρες να σπάσουν το ταβάνι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που είναι η φάση των προημιτελικών. Και η Σενεγάλη φιγούραρε ως η επικρατέστερη για να το πετύχει, έχοντας για ηγέτη τον Σαντιό Μανέ. Ο σταρ της Μπάγερν Μονάχου, όμως, στάθηκε άτυχος, τέθηκε νοκ-άουτ με τραυματισμό από το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή και παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία και την παρουσία του στην τελική αποστολή, αποδείχθηκε αδύνατον να προλάβει τη διοργάνωση στο Κατάρ.

Οι Αφρικανοί οπαδοί, παρ' όλα αυτά, δεν τον ξεχνούν. Ο Μανέ αποτελεί είδωλο πέραν των συνόρων της Σενεγάλης και αυτό φάνηκε και με το παραπάνω από τους φίλους του Μαρόκο που βρέθηκαν στο Κατάρ, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ του!

Μερίδα υποστηρικτών της βορειοαφρικανικής χώρας ξεχύθηκαν στους δρόμους της Ντόχα λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της ομάδας τους και ανάμεσα στα συνθήματα για την παρέα του Χακίμ Ζίγιεχ και του Ασράφ Χακίμι, τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Σαντιό Μανέ, χαρίζοντας πραγματικά όμορφες εικόνες που μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να προσφέρει.

A tribute to SADIO MANE from Morocco fans.



