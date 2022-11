Το Εκουαδόρ ρίχνεται, με την πρεμιέρα απέναντι στο Κατάρ, στη μάχη του Μουντιάλ, όμως για να βρεθεί εκεί χρειάστηκε να ζήσει τη δική του περιπέτεια και να νικήσει μια διαφορετική... μάχη απέναντι στη Χιλή.

Εκεί όπου ο Ειρηνικός ωκεανός βρέχει ένα από τα δυτικότερα τμήματα της Κολομβίας, θα βρει κανείς μια μικρή παραθαλάσσια πόλη. Το Τουμάκο, όπως ονομάζεται, είναι ιδιαίτερα γνωστό για τα χαρακτηριστικά σπιτάκια του, που χτισμένα σε ξύλινους πασάλους αιωρούνται πάνω από τη θάλασσα, και την παράδοσή του στην εκτροφή γαρίδων. Πάντως, πιθανότατα ποτέ δεν φανταζόταν πως το όνομά του θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο και θα συνδεθεί με ένα από τα πιο ιδιαίτερα ζητήματα πριν το Μουντιάλ του 2022.

Μόλις 82 χιλιόμετρα βρίσκονται ανάμεσα στο Εκουαδόρ και το Τουμάκο, εκεί όπου, σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες, γεννήθηκε ο Μπάιρον Καστίγιο, ο ποδοσφαιριστής που έγινε ο πρωταγωνιστής της περιπέτειας που έπρεπε να ζήσει ο Ισημερινός πριν βρεθεί στα γήπεδα του Κατάρ.

Ήταν Σεπτέμβρης του 2021. Με το ρολόι να δείχνει το 57ο λεπτό και το με το 0-0 να παραμένει απέναντι στη Χιλή, ο Καστίγιο περνούσε στο παιχνίδι, πραγματοποιώντας μόλις τη δεύτερή του εμφάνιση με το εθνόσημο. Η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν ανέδειξε κάποιον νικητή. Η παρουσία του 24χρονου όμως, σηματοδότησε την αρχή μιας άλλης, νομικής, μάχης ανάμεσά τους.

Περίπου οκτώ μήνες αργότερα, η Χιλή, που είχε χάσει εισιτήριο για το Μουντιάλ απέστειλε στη FIFA έγγραφη καταγγελία εις βάρος του Εκουαδόρ που ήδη ετοίμαζε βαλίτσες για Κατάρ. Σε αυτή, ισχυριζόταν πως ο Μπάιρον Καστίγιο ήταν στην πραγματικότητα Κολομβιανός και τα έγγραφα του πλαστά, κάνοντας έτσι παράνομη τη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα του Ισημερινού. «Υπάρχουν αμέτρητες αποδείξεις πως ο ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στο Τουμάκο της Κολομβίας το 1995, και όχι στο Πλάγιας του Εκουαδόρ το 1998», ανέφερε.

Η ολοκλήρωση των προκριματικών βρήκε τη Λα Ρόχα στην 7η θέση της βαθμολογίας, το Εκουαδόρ στην 4η και ανάμεσα τους το Περού και την Κολομβία. Οι Χιλιανοί όμως, ήλπιζαν πως αυτοί θα μπορούσαν να επωφεληθούν της κατάστασης αφού ο διεθνής μπακ δεν είχε καταγράψει συμμετοχή απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που βρίσκονταν από πάνω τους. Έτσι, αιτήθηκαν της τιμωρίας του Εκουαδόρ και πίστεψαν πως αν κατοχυρώνονταν υπέρ τους οι έξι βαθμοί των δύο παιχνιδιών απέναντι του θα κατάφερναν να εξασφαλίσουν από το... πουθενά την παρουσία τους στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Φυσικά, το Εκουαδόρ από την πλευρά του έκανε λόγο για ψευδείς και αναπόδεικτες κατηγορίες που στόχο είχαν να προκαλέσουν αναστάτωση.

Μια ιδιαίτερη κόντρα είχε ήδη αρχίσει. Τα εκρηκτικά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ έδιναν και έπαιρναν και στις δύο χώρες. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ πίστεψε ότι κατάφερε να διαλευκάνει την υπόθεση. Σύμφωνα με τη δική του έρευνα, που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, ο Καστίγιο είχε έναν αδερφό που πράγματι γεννήθηκε στην Κολομβία αλλά το όνομά του ήταν «Bayron» και όχι «Byron» όπως του διεθνούς μπακ, υπονοώντας πως στη Χιλή... μπέρδεψαν τους δύο χωρίς να το αντιληφθούν. «Αν πράγματι υπάρχει αυτός ο "Bayron" για τον οποίο κάνουν λόγο, τότε το μόνο που έχει να κάνει η ομοσπονδία του Ισημερινού, είναι να μας τον δείξει», απάντησε ο δικηγόρος της πλευρά της Χιλής, Εντουάρντο Καρλέτσο.

Η επικοινωνιακή μάχη μαινόταν και φυσικά αυτό σύντομα επηρέασε και τους παίκτες. Ο ανέκαθεν... προκλητικός Αρτούρο Βιδάλ κατά τους πανηγυρισμούς της Ίντερ, όπου τότε αγωνιζόταν, για την κατάκτηση του Coppa Italia σχολίασε καυστικά το ζήτημα. Ο Χιλιανός μέσος δημοσίευσε μια φωτογραφία του μαζί με τον Φελίπε Καϊσέδο, συμπαίκτη του από το Εκουαδόρ, σε ιστορία στο Instagram, γράφοντας: «Αυτός ναι, είναι πράγματι από το Εκουαδόρ». Η ενέργεια αυτή πάντως ήταν κάτι σαν απάντηση σε μια δημοσίευση του ίδιου του Καστίγιο τις προηγούμενες μέρες την οποία συνόδευσε με τα εικονίδια της σημαίας του Κατάρ και μιας τηλεόρασης, που για πολλούς θεωρήθηκε υπαινιγμός για το γεγονός πως οι Χιλιανοί θα δουν το Μουντιάλ από τον... καναπέ τους.

Η γεμάτικη αγωνία νομική μάχη περιείχε αρκετές εφέσεις, πολλά... επεισόδια και ακόμα περισσότερες ανατροπές αλλά είδε στο τέλος το Εκουαδόρ να χαμογελά ανακουφισμένο. Η αλήθεια είναι πως σε ένα σημείο φάνηκε πολύ πιθανό η Χιλή να είναι αυτή που θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο της CONMEBOL για το Μουντιάλ του 2022.

Άλλωστε, τον φετινό Σεπτέμβρη ένας φάκελος που «έκαιγε» τη χώρα του Ισημερινού είδε το φως της δημοσιότητας. Μέσα σε αυτόν υπήρχαν στοιχεία τα οποία έδειχναν να αποδεικνύουν πως ο Καστίγιο είχε γεννηθεί στο Τουμάκο το 1995 και αργότερα κυνήγησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο Εκουαδόρ με τη βοήθεια ενός επιχειρηματία που του χορήγησε πλαστό διαβατήριο. Η FIFA πάντως έκανε την... έκπληξη και απέρριψε σε δύο βαθμούς το αίτημα της Χιλής η οποία στη συνέχεια απευθύνθηκε στο CAS, στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο. Ούτε εκεί πάντως βρήκε τη δικαίωσή της. Για την ακρίβεια το διαβατήριο του Καστίγιο περιείχε κάποιες ψευδείς ή λάθος πληροφορίες, αλλά το Εκουαδόρ τον είχε πράγματι αναγνωρίσει ως πολίτη του και για αυτόν τον λόγο η συμμετοχή του δεν κρίθηκε παράνομη.

