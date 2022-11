O Βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα ταξεδέψει στην Ντόχα για να τραγουδίσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο καλλιτεχνικός χώρος μπορεί να «μποϊκοτάρει» το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως ο Βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση των διοργανωτών του τουρνουά και θα ταξιδέψει στη Ντόχα. Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες μέρες είχαν ρίξει «πόρτα» στους Καταριανούς, η Ντούα Λίπα, ο Ροντ Στιούαρτ και η Σακίρα.

Ο διάσημος σταρ και πρώην μέλος των «Take That» έχει δεχτεί σκληρή κριτική για την απόφαση του και σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Il Venerdi di Repubblica» τόνισε πως θα ήταν υποκριτικό από την πλευρά του να μην πάει στο Κατάρ.

EXCLUSIVE. Robbie Williams: "It would be hypocritical of me not to go" to #Qatar



He tells me: "I don't condone any abuses of human rights anywhere. But if we're not condoning human rights abuses anywhere, I wouldn't even be able to perform in my kitchen"https://t.co/CwS7wTsMpX