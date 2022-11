Το φως της δημοσιότητας είδαν τα νέα... special και ολόχρυσα παπούτσια με τα οποία ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Στην πέμπτη και πιθανότατα τελευταία συμμετοχή του σε Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέσι θα τραβήξει για ακόμη μια φορά τα φώτα πάνω του. Άλλωστε η φετινή Αργεντινή δείχνει πιο ικανή από ποτέ, στα δικά του χρόνια, να φτάσει ως το τέλος στη μάχη προς το βαρύτερο των τροπαίων. Για αυτό η adidas ετοίμασε μια εντυπωσιακή, ολόχρυση έκδοση των παπουτσιών του 35χρονου σταρ, τα οποία και θα φορέσει στα γήπεδα του Κατάρ.

Leo Messi X Speedportal Leyenda: would you rock it or stock it? 🤤 pic.twitter.com/xEkbJbY5yC