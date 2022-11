Ο τραυματισμός που θα στερήσει στον Σαντιό Μανέ την παρουσία του στο Κατάρ είναι τελικά αρκετά σοβαρός, αφού όπως αναφέρει η BILD θα κρατήσει τον Σενεγαλέζο για τρεις μήνες εκτός γηπέδων!

O Σαντιό Μανέ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους άτυχους του Μουντιάλ, αφού ο τραυματισμός που αποκόμησε στο τελευταίο ματς των υποχρεώσεών του με την Μπάγερν πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο τον έθεσε εκτός από την αποστολή της εθνικής Σενεγάλης που θα παραταχθεί στο Κατάρ χωρίς το μεγαλύτερο αστέρι της.

Τα κακά μαντάτα δεν σταμάτησαν εκεί όμως για τον 30χρονο επιθετικό, αφού η BILD σε ρεπορτάζ της ανέφερε πως το διάστημα της αποθεραπείας του θα κυμανθεί περίπου στους τρεις μήνες! Πέρα από το Μουντιάλ και τις υποχρεώσεις της Μπάγερν στο πρωτάθλημα με το νέο έτος, αυτή η εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο την συμμετοχή του ακόμα και στον γύρο των «16» του Champions League απέναντι στην Παρί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μανέ χειρουργήθηκε ήδη νωρίτερα μέσα στη μέρα στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα στην δεξιά του περόνη, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται στο Μόναχο για να ξεκινήσει την πορεία της αποθεραπείας του.

ℹ Sadio #Mané ist am Donnerstagabend in Innsbruck von Prof. Christian Fink und Dr. Andy Williams aus London erfolgreich operiert worden. Er steht damit der Nationalmannschaft Senegals für die WM nicht mehr zur Verfügung.



Gute und schnelle Genesung Sadio, wir denken an dich! ♥️