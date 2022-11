Μετά τα αδέρφια Μπόατενγκ το 2010, οι Ινιάκι Γουίλιαμς και Νίκο Γουίλιαμς θα παίξουν με διαφορετικές χώρες στο Μουντιάλ και σε μια απολαυστική συνέντευξη στη «Marca» μοιράζονται σκέψεις, συναισθήματα και την απέραντη ευγνωμοσύνη για τους γονείς τους.

Συγκάτοικοι μια ολόκληρη ζωή. Συνοδοιπόροι στο δύσκολο, μα αντάξιο των κακουχιών ταξίδι τους προς την κορυφή. Συμπαίκτες στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Με μια λέξη, αδέλφια. Ινιάκι και Νίκο Γουίλιαμς έχουν να παρουσιάσουν μια σπάνια διαδρομή, η οποία γίνεται ακόμη σπανιότερη από τη στιγμή που πλέον αγωνίζονται με διαφορετικό εθνόσημο στη φανέλα. Ειδικά από τη στιγμή που θα τη φορέσουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα αδέρφια που γεννήθηκαν στην Γκάνα και μεγάλωσαν στη Χώρα των Βάσκων θα παίξουν στο ερχόμενο Μουντιάλ, αλλά με διαφορετικές εθνικές ομάδες: ο 28χρονος Ινιάκι με την Γκάνα, στην οποία δηλώθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι και ο κατά οκτώ χρόνια μικρότερος, Νίκο με την Ισπανία, λαμβάνοντας την κλήση από τον Λουίς Ενρίκε.

Αν, μάλιστα, η Γκάνα πραγματοποιήσει πορεία ανάλογη του Μουντιάλ του 2010 όταν αποκλείστηκε στους «8», τότε είναι πρακτικά πιθανό (αν και μη ρεαλιστικό καθώς οι Black Stars ακόμα κι αν προκριθούν ενδεχομένως να πέσουν πάνω στη Βραζιλία) να τεθούν αντίπαλοι σε ένα Ισπανία-Γκάνα με ιστορική σημασία για την οικογένεια Γουίλιαμς. Έτσι κι αλλιώς θα είναι μια διοργάνωση με ιδιαίτερο σημαίνον μόνο και μόνο λόγω της παρουσίας των Ινιάκι και Νίκο, οι οποίοι συνιστούν την πρώτη περίπτωση που δύο αδέρφια εξ αίματος παίζουν με διαφορετικές χώρες σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχαν προηγηθεί το 2010 οι Ζερόμ Μπόατενγκ (Γερμανία) και Κέβιν-Πρινς Μπόατενγκ (Γκάνα) που είναι αδέρφια εξ αγχιστείας από την πλευρά του πατέρα τους.

Οι δυο τους, λοιπόν, παραχώρησαν μια απολαυστική συνέντευξη στη «Marca», η οποία τους φιλοξενεί και στο πρωτοσέλιδο της έντυπης έκδοσης της Δευτέρας (14/11) με τίτλο «Παγκόσμια Ιστορία». Στη διάρκειά της, μιλούν για αυτή την περίεργη συνθήκη του να αγωνίζονται με διαφορετικές χώρες και δηλώνουν την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους στους γονείς τους που ρίσκαραν τα πάντα για να φτάσουν οι ίδιοι σε αυτό το σημείο.

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς για τον αδερφό του, τις θυσίες των γονιών του και την απόφαση να παίξει με την Γκάνα:

Ο Νίκο για τα συναισθήματά του μετά την κλήση, για τη μαμά του και τις συνθήκες που αντίκρισε στην πατρίδα του:

