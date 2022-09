Με νέο συμβόλαιο επιβραβεύτηκε ο προπονητής της εθνικής Ουαλίας Ρομπ Πέιτζ, που ανανέωσε την συνεργασία του με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για τέσσερα χρόνια ακόμα.

Η πρόκριση της εθνικής Ουαλίας στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ ήταν αρκετή για τους ιθύνοντες της ομοσπονδίας της χώρας, ώστε να πάρουν την απόφαση να ανανεώσουν το μεταξύ τους συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή της Ουαλίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 64 χρόνια και το 1958.

Ο 48χρονος Ρομπ Πέιτζ ανέλαβε τις τύχες της ομάδας μετά τα προβλήματα που ανέκυψαν με τον Ράιαν Γκιγκς και τα δικαστικά «τρεξίματα» που έχει με την γυναίκα του. Στην αρχή ήταν ως υπηρεσιακός τον Νοέμβριο του 2020 και έγινε τελικά μόνιμος τον Ιούνιο του 2022.

Rob's page 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Four year contract... Signed ✅



Y rheolwr o'r Rhondda yn barod am yr antur nesaf.#TogetherStronger pic.twitter.com/8x9FROzKH4