Η FIFA αποφάσισε να τεθεί σε εφαμοργή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ του νέο ημιαυτόματο σύστημα του οφσάιντ για να χάνεται λιγότερος για την λήψη των αποφάσεων αυτών.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία με ανακοίνωση που εξέδωσε γνωστοποίησε πως η ημιαυτόματη τεχνολογία για το οφσάιντ θα χρησιμοποιηθεί και στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, που θα ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου.

Ο σκοπός είναι η συγκεκριμένη τεχνολογία να βοηθήσει τόσο τους διαιτητές που βρίσκονται στο γήπεδο όσο κι εκείνους του VAR για να λαμβάνουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αποφάσεις.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

