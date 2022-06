Το Μουντιάλ πλησιάζει και ο Γκιγιέρμο Οτσόα βάζει τα... καλά γάντια του, αρχίζοντας από τα φιλικά τις απίθανες αποκρούσεις, όπως αυτή που σημείωσε κόντρα στο Εκουαδόρ.

Στο YouTube, υπάρχει βίντεο με τις αποκρούσεις του από το Μουντιάλ του 2018 που αριθμεί 16 εκατομμύρια προβολές. Στη λαϊκή συνείδηση, ο Γκιγιέρμο Οτσόα αποτελεί τον κατ' εξοχήν τερματοφύλακα των πιο πρόσφατων Παγκοσμίων Κυπέλλων και όχι άδικα, αφού τόσο στα γήπεδα της Βραζιλίας όσο και της Ρωσίας «κατέβαζε ρολά» με σχεδόν «εξωγήινες» επεμβάσεις. Κι απ' ό,τι φαίνεται αρχίζει να... ζεσταίνεται πάνω στην ώρα για το τουρνουά του Κατάρ σε πέντε μήνες, το οποίο θα είναι και το πέμπτο σερί Μουντιάλ της καριέρας του με το Μεξικό (ήταν στην αποστολή και το 2006 και το 2010).

Ο προσεχώς 37χρονος κίπερ προέβη σε μια από τις κλασικές του αποκρούσεις στο φιλικό απέναντι στο Εκουαδόρ, λέγοντας «όχι» στο εξ επαφής τελείωμα του Ιμπάρα Μίνα πρώτα με το πόδι και στον ίδιο χρόνο ενστικτωδώς με το χέρι, ίσα-ίσα για να στείλει τη μπάλα κόρνερ. Τόσο οι παίκτες του Ισημερινού όσο και οι φίλαθλοί τους στις εξέδρες δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι χάθηκε αυτό το γκολ, κάτι που μάλλον... δεν ισχύει για τους Μεξικανούς διεθνείς που είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες ενέργειες από τον τερματοφύλακα της Αμέρικα.

