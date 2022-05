Στο «στόχαστρο» της FIFA βρίσκεται το Εκουαδόρ μετά από καταγγελίες της ομοσπονδίας της Χιλής για πλαστά έγγραφα και παράνομη συμμετοχή του διεθνή μπακ, Μπράιαν Καστίγιο στα προκριματικά, υπόθεση που καθιστά στον «αέρα» τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε κίνδυνο τίθεται η παρουσία του Εκουαδόρ στα γήπεδα του Κατάρ για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η FIFA ανακοίνωσε πως ανοίγει φάκελο για την υπόθεση του Μπράιαν Καστίγιο, διεθνή δεξιού οπισθοφύλακα της εθνικής Εκουαδόρ, για τον οποίο η ομοσπονδία της Χιλής είχε αποστείλει έγγραφη καταγγελία στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία περί πλαστών εγγράφων και παράνομης συμμετοχής στα προκριματικά της ζώνης της Λατινικής Αμερικής, βλέποντας ορατό «παράθυρο» για να κερδίσει τη θέση του στο Μουντιάλ!

Συγκεκριμένα, ο Καστίγιο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για τη νομιμότητα του πιστοποιητικού γέννησής του, καθώς αν και δηλωμένος ως γεννηθείς στο Εκουαδόρ, υπήρχαν ισχυρισμοί πως είχε γεννηθεί σε συνοριακή πόλη εντός της Κολομβίας και μάλιστα με παραποιημένη ημερομηνία γέννησης (1995 αντί 1998) για να μπορέσει να αγωνιστεί με την εθνική Εκουαδόρ Κ-20.

Ο τυπικά 24χρονος μπακ της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ αγωνίστηκε οκτώ φορές στα προκριματικά του Μουντιάλ με το Εκουαδόρ και πλέον, η FIFA θα ερευνήσει κατά πόσο ευσταθούν οι καταγγελίες των Χιλιανών, οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από ενδεχόμενο αποκλεισμό των Τρικολόρ.

Το Εκουαδόρ τερμάτισε στην 4η θέση της ζώνης της CONMEBOL και προκρίθηκε απευθείας στο Κατάρ, ενώ η Χιλή τερμάτισε στην 7η θέση. Ωστόσο, η πλευρά της Χιλής ποντάρει σε πιθανό μηδενισμό των αγώνων που έδωσε το Εκουαδόρ με τον Καστίγιο στην 11άδα της, καθώς έτσι θα κερδίσει πέντε βαθμούς από τα μεταξύ τους παιχνίδια (ηττήθηκε 2-0 εντός, ισοπαλία 0-0 εκτός) με αποτέλεσμα να περάσει πάνω από Περού και Κολομβία, κόντρα στις οποίες ο Καστίγιο δεν πήρε λεπτά συμμετοχής.

Η FIFA κάλεσε επίσης την ομοσπονδία του Περού για να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, αν και δεν πρόκειται να επηρεαστεί το πλασάρισμά της στην 5η θέση, η οποία οδηγεί στα δια-ηπειρωτικά play-offs με τον νικητή του Νέα Ζηλανδία-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σημειώνεται ότι το Εκουαδόρ έχει κληρωθεί στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ με Κατάρ, Σενεγάλη και Ολλανδία, ενώ η ομάδα από το παραπάνω ζευγάρι των μπαράζ στον τέταρτο, με Γαλλία, Δανία και Τυνησία.

