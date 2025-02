Με παρτενέρ του μία μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέσι «χόρεψε» και προώθησε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν του MLS αμέσως μετά το Super Bowl!

Αμέσως μετά τη λήξη του Super Bowl, όπου οι Philadelphia Eagles επικράτησαν των Kansas City Chiefs με 40-22, δράση ανέλαβε ο Λιονέλ Μέσι που δεν θα μπορούσε να λείψει από την λαμπερή βραδιά.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πρωταγωνίστησε σε διαφημιστικό της Apple TV, το οποίο προβλήθηκε αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, όπου έκανε τα... δικά του με μία μπάλα του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ντρίμπλαρε με άνεση προτού στείλει την μπάλα ανάμεσα από τα δύο δοκάρια με ένα εντυπωσιακό βολέ. Με τον τρόπο αυτό, προώθησε τη νέα σεζόν του MLS που ξεκινάει στις 22 Φεβρουαρίου.

🚨Watch: Lionel Messi stars in a new commercial for Apple and MLS wearing Inter Miami’s latest jersey! 🐐🔥pic.twitter.com/6jwMZ913ro