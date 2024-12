Ο Λιονέλ Μέσι επέκτεινε τη δική του παρουσία πέρα από τον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας πλέον... αίσθηση στον κόσμο των επενδύσεων!

Το «ντεμπούτο» της στην ισπανική αγορά έκανε σήμερα (31/12) μία επενδυτική εταιρεία ακινήτων, η οποία ανήκει στον Λιονέλ Μέσι, με την αρχική τιμή της μετοχής να ανέρχεται στα 57,4 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Reuters».

Ο Αργεντινός αστέρας του ποδοσφαίρου ορίστηκε πρόεδρος της Edifico Rostower Socimi, με την εν λόγω εταιρεία να έχει στην κατοχή της επτά ξενοδοχεία σε Ισπανία και Ανδόρα, τρεις χώρους γραφείων και διαμερίσματα στην Ισπανία, το Λονδίνο και το Παρίσι, όπως αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα. Σύμφωνα με τα οποία, η οικονομική αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται στα 223 εκατ. ευρώ.

Football legend Lionel Messi has launched an initial public offering (IPO) for his real estate portfolio, valued at €223 million ($232 million).



