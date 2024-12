Ο Ρίκι Πουτς έπαθε ρήξη χιαστού και συνέχισε να παίζει βγάζοντας ασίστ (vid)

Ο Ρίκι Πουτς υπέστη ρήξη χιαστού στη διάρκεια του Γκάλαξι - Σιάτλ Σάουντερς για το MLS (1/12,1-0) και συνέχισε να παίζει μοιράζοντας μάλιστα την ασίστ για το νικητήριο γκολ της ομάδας του.

«Πύρρειος» ήταν η νίκη για τους Λος Άντζελες Γκάλαξι στον τελικό της δυτικής περιφέρειας του MLS κόντρα στους Σιάτλ Σάουντερς (1-0), καθώς ο Ρίκι Πουτς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο, κάτι που επιβεβαίωσε και η ομάδα του με ιατρικό ανακοινωθέν.

Οι χειρότεροι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν μετά τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε και πλέον ο 25χρονος θα χάσει τον τελικό του πρωταθλήματος των ΗΠΑ στις 7 Δεκεμβρίου απέναντι στους Ρεντ Μπουλς.

