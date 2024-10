Το εκπληκτικό γκολ του Ζόρντι Άλμπα σφράγισε τη νίκη για την Ίντερ Μαϊάμι στην πρεμιέρα του πρώτου γύρου των play-offs (2-1). Σκόραρε και ο Σουάρες, η πιο... ξεκούραστη ασίστ για Μέσι.

Με το δεξί στα play-offs του MLS μπήκε η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία επικράτησε της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με 2-1 και πήρε την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Αυτή τη φορά ο Λιονέλ Μέσι δεν σκόραρε, αλλά είχε άξιους συμπαραστάτες την... παλιοπαρέα, τους Λουίς Σουάρες και Ζόρντι Άλμπα οι οποίοι χρίστηκαν σκόρερ.

Ο Ουρουγουανός στράικερ άνοιξε το σκορ μόλις στα 87'' νικώντας τον Γκούζαν με τελείωμα με το «μυτάκι» έξω από τη μικρή περιοχή, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Λομπιανίτζε, αλλά ο Άλμπα στο 60ο λεπτό με ένα άπιαστο ευθύβολο σουτ πολλά μέτρα εκτός περιοχής έβαλε ξανά την Ίντερ Μαϊάμι σε θέση οδηγού, με τον Μέσι να πιστώνεται μια άκοπη ασίστ στη συλλογή του.

Στα αρνητικά ο τραυματισμός του Ίαν Φρέι, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το χορτάρι και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού, για τρίτη φορά στην καριέρα του αν και μόλις 22 χρονών.

LUIS! SUAREZ!



Less than 90 seconds into the match. Wow.@InterMiamiCF // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/2o7TUzPHBs