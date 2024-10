Ο Ροναλντίνιο έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του ως επενδυτής και αγόρασε μερίδιο σε αμερικανική ομάδα τρίτης κατηγορίας.

Ο Ροναλντίνιο ακολούθησε τα βήματα πολλών ποδοσφαιριστών που έχουν αγοράσει μετοχές σε ομάδες, αποκτώντας κι αυτός μερίδιο σε μια ομάδα των ΗΠΑ, με στόχο να την αναπτύξει και να τη φέρει στο MLS. Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος απέκτησε μετοχές στην Greenville Triumph, ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Βόρειας Αμερικής.

Ο Ροναλντίνιο πλέον αποτελεί μέλος της ομάδας επενδυτών, με την οποία έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο του συλλόγου.

Ο 44χρονος Βραζιλιάνος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα του συνεργασία με την Greenville Triumph, τονίζοντας τη σημασία της ομάδας στην ανάπτυξη νέων ταλέντω: «Η έμφαση που δίνει η Greenville Triumph στην εξέλιξη των νέων είναι εντυπωσιακή. Για εμένα και την ομάδα μας, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα, ενώ παράλληλα γινόμαστε μέρος ενός συλλόγου που αγκαλιάζει τη διεθνή κουλτούρα και ποικιλομορφία».

Great way to end the day at the @NYSE with new owner @10Ronaldinho! 🔔 pic.twitter.com/uxExv9E0Fy