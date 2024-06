Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αλ Ιτιχάντ, Ανμάρ Αλ-Χαιλί, ο Λιονέλ Μέσι αρνήθηκε πρόταση ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν πάει στην Ίντερ Μαϊάμι.

Όταν ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν η Αλ Ιτιχάντ τον «χρύσωσε» για να τον πείσει να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβίας. Παρά τη μυθική πρόταση που είχε στα χέρια του ο Αργεντινός σούπερ σταρ προτίμησε να πάει στο MLS για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του κλαμπ, Ανμάρ Αλ-Χαιλί, ο Pulga αρνήθηκε προσφορά ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Του κάναμε μια πρόταση 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αρνήθηκε επειδή η οικογένειά του ήθελε να φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήμουν έκπληκτος δεν πίστευα ότι ένας παίκτης θα μπορούσε να αρνηθεί μια τόσο μεγάλη πρόταση για χάρη της οικογένειάς του. Το σεβόμαστε, γιατί η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα», είπε ο Αλ-Χαϊλί.

