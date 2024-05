Ο Αλέξανδρος Κατράνης συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αφού έδωσε νέα ασίστ με την ομάδα του να μην κερδίζει και να φέρνει ισοπαλία, αλλά να παραμένει στην κορυφή.

Ο Αλέξανδρος Κατράνης έδωσε την τρίτη του ασίστ στην φετινή σεζόν του MLS στο παιχνίδι της Ρεάλ Σολτ Λέικ κόντρα στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, όπου η ομάδα του, παρ' ότι προηγήθηκε με 2-0 εκτός έδρας, έμεινε τελικά στο 2-2, ωστόσο μπόρεσε με την ισοπαλία αυτή να διατηρηθεί στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ πήρε την μπάλα έξω και αριστερά από την μεγάλη περιοχή των Γκάλαξι στο 20ο λεπτό από την ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Οτζέντα, έκανε το κοντρόλ και μία ακόμα μικρή προώθηση της μπάλας με το αριστερό του πόδι κι έβγαλε μία υπέροχη γλυκιά σέντρα, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, Αράνγκο που σκόραρε με τρομερή κεφαλιά κι έφτασε τα 11 γκολ και τις 7 ασίστ σε 12 παιχνίδια.

Δείτε την ασίστ του Κατράνη:

Chicho Arango picking up right where he left off ✌️



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/ArGn0Gh2TQ pic.twitter.com/HIFfbj4toR