Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο MLS και σκόραρε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι φτάνοντας τα πέντε στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ατλάντα.

Επιστροφή στο MLS με γκολ για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ο Έλληνας σέντερ φορ δεν έδωσε το «παρών» στο τελευταίο παιχνίδι της Ατλάντα λόγω των υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδος, ωστόσο τα ξημερώματα της Δευτέρας εμφανίστηκε κανονικά και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει.

Ο Γιακουμάκης ήταν αυτός που κατάφερε μάλιστα να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας γκολ λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα. Ο Έλληνας φορ βρέθηκε στη μικρή περιοχή και με μια προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Ατλάντα απέναντι στη Σικάγο, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-0.

Αυτό για τον Γιακουμάκη ήταν το πέμπτο γκολ στη σεζόν σε πέντε παιχνίδια, με τον Έλληνα άσο να βρίσκεται στην 2η θέση του πίνακα της λίστας των σκόρερ του πρωταθλήματος του MLS.

FIVE goals in FIVE games for GG ✋pic.twitter.com/MOi7KwqYRj