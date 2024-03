Ο προπονητής της Λος Άντζελες FC εξέφρασε την αγανάκτησή του που η ομάδα του έπρεπε να αγωνιστεί κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες εναντίον της Ρεάλ Σαλτ Λέικ το Σάββατο (02/03).

Η LAFC [Λος Άντζελες FC ] του Ούγκο Γιορίς ηττήθηκε με 3-0 από την RSL [Ρεάλ Σαλτ Λέικ ] το βράδυ του Σαββάτου (02/03), σημειώνοντας την πρώτη της ήττα στη σεζόν, σε ένα παιχνίδι που διεξήθηκε υπό σφοδρή χιονόπτωση!

Ο αγώνας καθυστέρησε λόγω ενός... μείγματος ανέμου, κεραυνών, βροχής και σκόνης... αλλά μέχρι να ξεκινήσουν το ματς, η θερμοκρασία είχε πέσει πολύ και το χιόνι άρχισε να πέφτει στο γήπεδο.

Βίντεο από τον αγώνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και είναι πραγματικά απορία άξιο πώς έγινε αυτό το ματς.

«Ήταν αστείο που έπρεπε να παίξουμε σήμερα, το παιχνίδι θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί. Ήταν απόλυτη ντροπή να παίζεις... Δεν καταλαβαίνω γιατί στο καλό θα μετρούσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι», δήλωσε φανερά εκνευρισμένο ο προπονητής της LAFC.

Δείτε σχετικά βίντεο:

The amount of snow just resting on Hugo Lloris head here. A long day for him. pic.twitter.com/vFuX1SuiVE